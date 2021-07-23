"Mara Carbo BBQ Ranch": Spezialitäten aus dem SmokerJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 23.07.2021: "Mara Carbo BBQ Ranch": Spezialitäten aus dem Smoker
44 Min.Folge vom 23.07.2021Ab 6
Der letzte Tag des Wettkampfs wird in Spandau auf der "Mara Carbo BBQ Ranch" von Christopher Jabs ausgetragen. Gerade einmal 20 Jahre alt will der Grill-Fan seiner Konkurrenz zeigen, was gutes Fleisch ist. Pulled Pork und Rippchen entscheiden heute über Sieg und Niederlage! Wird Christopher den Kollegen ordentlich Dampf machen und den Goldenen Teller einheimsen?