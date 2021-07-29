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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Frische und gehobene Küche im "Schaumburger Ritter"

Kabel EinsFolge vom 29.07.2021
Frische und gehobene Küche im "Schaumburger Ritter"

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Folge vom 29.07.2021: Frische und gehobene Küche im "Schaumburger Ritter"

44 Min.Folge vom 29.07.2021Ab 6

Am vorletzten Tag im Weserbergland wird es ritterlich: Gastgeber Stephan?K. und sein Team vom?"Schaumburger Ritter" feiern dieses Jahr ihr 15-jähriges Bestehen und wollen mit dem Gesamtpaket punkten: urige Kulisse gepaart mit einer kulinarischen Reise durch die Spezialitäten der ganzen Welt. Wird der erfahrene Koch Stephan seine Kollegen beeindrucken können?

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