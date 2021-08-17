B wie Burger - in der "D.Bar" dreht sich alles um saftige PattiesJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 17.08.2021: B wie Burger - in der "D.Bar" dreht sich alles um saftige Patties
44 Min.Folge vom 17.08.2021Ab 6
Bei Gastgeber Oliver "Olli" ist jeden Tag Burgertag! In seinem Konzept liegt der Fokus nämlich auf saftigen Patties. Seine Konkurrenten können sich sicher auf einen gemütlichen Abend bei Olli freuen, aber reicht das Gesamtpaket für die volle Punktzahl?