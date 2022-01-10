Ehemaliger Sieger eröffnet neues Lokal "Allgaiers"?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.01.2022: Ehemaliger Sieger eröffnet neues Lokal "Allgaiers"?
44 Min.Folge vom 10.01.2022Ab 6
Der Startschuss der Frankfurter Woche fällt im "Restaurant Allgaiers" von Stefan. Zentral in der hessischen Metropole gelegen, bringt der gelernte Koch hier deutsch-französische Gaumenfreuden auf gehobenem Niveau an den Gast. Konnte er bereits vor einigen Jahren schon einmal den Goldenen Teller einfahren, so visiert er auch diesmal das Siegertreppchen an. Ob sich dieser Wunsch erfüllen wird?