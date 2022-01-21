Feinkochwerk Eatery, der Name ist Programm!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.01.2022: Feinkochwerk Eatery, der Name ist Programm!
44 Min.Folge vom 21.01.2022Ab 6
Wochenfinale der München-Woche: Georg geht mit dem "Feinkochwerk-Eatery" im nahegelegenen Seefeld an den Start und will als gelernter Koch natürlich zeigen, was er draufhat. Nachhaltig und saisonal auf Sterneniveau ist hier das Gebot der Stunde. Ob der 36-jährige gebürtige Kasache die Leistungen der letzten Tage in den Schatten stellen können wird?