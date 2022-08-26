Ein bisschen Italien gibt es in der "Lokalität Gutshof"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 26.08.2022: Ein bisschen Italien gibt es in der "Lokalität Gutshof"
44 Min.Folge vom 26.08.2022Ab 12
Das große Finale in Freiburg findet in der "Lokalität Gutshof" statt. Gastgeber Pascal ist stolz darauf, dass bei ihm alles hausgemacht ist und die Spätzle nicht einfach eingekauft werden. Zu essen gibt es nämlich bürgerliche Küche mit einem mediterranen Twist. Das Lokal war noch bis vor 40 Jahren ein Gutshof und wurde dann saniert und zu einem Restaurant umgewandelt. Pascal hat das Lokal im Januar 2020 von seiner Schwester übernommen.