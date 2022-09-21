Das "Alt Ingelheim" ist ein gehobenes und junges LokalJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.09.2022: Das "Alt Ingelheim" ist ein gehobenes und junges Lokal
44 Min.Folge vom 21.09.2022Ab 12
Halbzeit in Rheinhessen: Fabian, der jüngste Wettbewerber der Runde, will zeigen, was er kann. Im Alt Ingelheim werden internationale und klassische Gerichte auf eine moderne Art präsentiert. Die Atmosphäre soll mehr versprechen als der Titel "Alt" vermuten lässt. Sehen das die Gastronomen genauso?