Wer wird im "Elbers 800°" gegrillt?
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 19.10.2022: Wer wird im "Elbers 800°" gegrillt?
44 Min.Folge vom 19.10.2022Ab 12
Heute geht es für den Profi Mike Süsser nach Hagen. Dort bringt Gastgeber Merlin frischen Wind in die Runde. Er leitet das "Elbers 800°" in den ehemaligen Elbers Hallen. Zusammen mit seinem sehr jungen Team kommt das Lokal mit den 17 Meter hohen Decken im Stil der Zwanziger Jahre daher. Wie der Lokalname vermuten lässt, geht es hier heiß her. Eine Mischung aus Fine Dining und Steaks vom Grill, den Gäste durch die offene Küche bestaunen können.