Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Finaltag im "Schindelhaus" bei Gastgeber Darius

Kabel EinsFolge vom 21.10.2022
Finaltag im "Schindelhaus" bei Gastgeber Darius

Finaltag im "Schindelhaus" bei Gastgeber DariusJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 21.10.2022: Finaltag im "Schindelhaus" bei Gastgeber Darius

44 Min.Folge vom 21.10.2022Ab 12

Am Finaltag geht es nach Essen Freisenberg. Dort erwartet Gastgeber Darius im "Schindelhaus". Die Gastro-Kneipe mit Originalmobiliar aus den Achtzigern ist ein echtes Urgestein im Ort und existiert bereits seit 1940. Darius ist gelernter Koch, seit 20 Jahren in der Gastronomie tätig und ein echter Ruhrpottler. Hier heißt es allerdings nicht nur "Curry Wurst und Pommes", Darius' Konzept ist deutsch-modern.

Alle verfügbaren Folgen