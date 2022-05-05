Das "Médivino" bietet nicht nur mediterrane Küche, sondern auch guten WeinJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
44 Min.Folge vom 05.05.2022Ab 12
Im Bielefelder Zentrum möchte Erkan seinen Gästen im "Médivino" eine mediterrane Reise für den Gaumen bieten. Kulinarisch wird eine mediterrane Crossover-Küche angeboten. Das Ambiente, der Wein und die Speisen sollen hier den Ausschlag geben. Gelingt das auch bei Mike Süsser und seinen Kollegen?