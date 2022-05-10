4 Fleischliebhabern im veganem "Super Jami Kitchen"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.05.2022: 4 Fleischliebhabern im veganem "Super Jami Kitchen"
Folge vom 10.05.2022
Weiter geht es bei der veganen Köchin Kathi. Sie bietet ihren Gästen in der Stuttgarter Innenstadt ausschließlich pflanzliche Küche an und möchte mit kreativen Alternativen auch "Nicht-Veganer" von ihrem Konzept überzeugen. Aber wird ihr das auch bei vier Fleischliebhabern gelingen?