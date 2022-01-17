Überzeugt der italienische Vibe in der "Cucina Centrale"?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 17.01.2022: Überzeugt der italienische Vibe in der "Cucina Centrale"?
44 Min.Folge vom 17.01.2022Ab 6
Kulinarischer Auftakt in München: Im Herzen der Innenstadt hat Gastgeber Hassadullah "Hassa" sein zweites italienisches Lokal eröffnet. Während seiner Ausbildung verliebte er sich in die italienische Küche und präsentiert sie heute in seiner schicken "Cucina Centrale". Mike Süsser und die Kollegen sind gespannt.