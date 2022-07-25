"Seestübchen das Familienrestaurant" (Erholungsanlage Hertha-See), HörstelJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 25.07.2022: "Seestübchen das Familienrestaurant" (Erholungsanlage Hertha-See), Hörstel
44 Min.Folge vom 25.07.2022Ab 12
Wochenauftakt in eine neue Spezialwoche: Für Profi Mike Süsser geht es diese Woche wieder auf fünf verschiedene Campingplätze. Den Start macht der heutige Gastgeber und Restaurantbesitzer Kai. Mit einer traumhaften Lage direkt am eigenen See, einer Indoor-Spielhalle, einer Minigolfanlage und vielem mehr bietet die "Erholungsanlage Hertha-See" alles, was das Camper-Herz begehrt. Ob das die Konkurrenz auch so sieht?