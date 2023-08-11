Klein aber fein - das "Cinnamoon"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 11.08.2023: Klein aber fein - das "Cinnamoon"
44 Min.Folge vom 11.08.2023Ab 12
Klein, aber fein? So recht kann man sich nicht vorstellen, wie Gastgeber Jamal in seinem kleinen "Cinnamoon" im Leipziger Westen drei konkurrenzfähige Gänge auf den Tisch bringen will. Seine Gerichte orientieren sich an der marokkanischen Küche, besonderen Wert legt er dabei auf hochwertiges Fleisch. Kann Jamal am Ende die Runde überzeugen?