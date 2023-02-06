"Casa Franco" mal wieder am Start!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.02.2023: "Casa Franco" mal wieder am Start!
44 Min.Folge vom 06.02.2023Ab 12
Caramba! Feuriger Wochenauftakt im Portugiesenviertel in Hamburg. Gastgeber Franco lockt erneut mit seiner Erlebnisgastronomie ins "Casa Franco". Im Mittelpunkt steht er selbst als Gastgeber und verspricht einen unvergesslichen Abend. Auf der Karte steht ein mehrgängiges Menü mit portugiesisch-iberischen Gerichten. Dieses Mal muss er aber nicht nur die Konkurrenz, sondern auch Profi Mike Süsser überzeugen.