In der "Strandküche" gibt es erstklassiges Fleisch und frischen Fisch
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.09.2023: In der "Strandküche" gibt es erstklassiges Fleisch und frischen Fisch
44 Min.Folge vom 06.09.2023Ab 12
Halbzeit in der "Strandküche" in Niendorf am Ostseestrand. Der heutige Gastgeber Michael ist staatlich geprüfter Gastronom und Küchenmeister. Er legt Wert auf beste Zutaten, erstklassiges Fleisch und frischen Fisch in einer gehobenen ambitionierten Küche. Kann er sich damit den Wochensieg holen oder bleibt es am Ende nur ambitioniert?