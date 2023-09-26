Im Lokal "Zum Bahnhof 1894" wird Kunst mit Kochen verbundenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 26.09.2023: Im Lokal "Zum Bahnhof 1894" wird Kunst mit Kochen verbunden
44 Min.Folge vom 26.09.2023Ab 12
Am zweiten Tag geht es für Profikoch Mike Süsser nach Rohrbach. Der heutige Gastgeber ist der gelernte Designer André. Er betreibt seit 2017 das Lokal "Zum Bahnhof 1894" zusammen mit seiner Frau. André kocht selbst und bietet regionale und saisonale deutsche Gerichte an. Er möchte Kunst mit Kochen verbinden und zeigt dies auch auf seinen Tellern. Reicht das für den Sieg?