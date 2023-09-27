Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Folge vom 27.09.2023Ab 12

Halbzeit in der Innenstadt von Kaiserslautern. Gastgeberin Melissa ist die Inhaberin des "Weinhaus Stepp". Die gelernte Köchin hat sich 2018 ihren Wunsch nach Selbstständigkeit erfüllt und das Lokal übernommen. Hier wird deutsche Küche mit internationalem Einfluss geboten, Saisonalität sowie Regionalität sind ihr dabei besonders wichtig. Kann sie die Konkurrenz heute überzeugen?

