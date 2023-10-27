Im "Trattoria Puglia" wird Italien auf den Tellern serviertJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 27.10.2023: Im "Trattoria Puglia" wird Italien auf den Tellern serviert
44 Min.Folge vom 27.10.2023Ab 12
Zum großen Finale geht es noch einmal nach Castrop-Rauxel. Unweit der Innenstadt befindet sich die "TRATTORIA PUGLIA", wo Nunzio diese Woche die heißen Temperaturen ein letztes Mal anfeuern will. Er möchte mit idyllischem Garten, karierten Tischdecken, Wein aus Apulien und Italien auf den Tellern punkten. Aber wird er seine Mitstreiter überzeugen können?