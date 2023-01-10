Japan-Flair und heiße Platte im Lokal "Teppanyaki"Jetzt kostenlos streamen
Heute geht es zum japanischen Spezialitätenrestaurant "Teppanyaki" in der Düsseldorfer Stadtmitte. Gastgeber Benjamin möchte seine Mitstreiter:innen mit hochwertigen Produkten, original Wagyu Rind aus Japan und einem besonderen Show-Erlebnis überzeugen. Ob er bei der Konkurrenz punkten kann, wird sich zeigen.