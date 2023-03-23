"Frischer Wind" im Lokal "Zur Zweere"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 23.03.2023: "Frischer Wind" im Lokal "Zur Zweere"
Folge vom 23.03.2023
Am vorletzten Tag lädt Thorsten als Geschäftsinhaber und Koch zu sich ein. Mit einer gutbürgerlichen regionalen Küche auf hohem Niveau ist er bereit, seine Gäste um den Finger zu wickeln. Das eingesessene Lokal wird bereits in dritter Generation von der Familie geführt. Werden Tradition und Erfahrung dafür sorgen, sich gegenüber der Konkurrenz zu behaupten?