Alles außer gewöhnlich im Lokal "Adriatic Seven"
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 30.03.2023: Alles außer gewöhnlich im Lokal "Adriatic Seven"
44 Min.Folge vom 30.03.2023Ab 12
Die Erwartungen an Drazen sind sehr hoch. Der Gastronom will seine Gäste in Heidelberg mit Fine Dining verzaubern. Seine Leidenschaft fürs Kochen ließ ihn zum Gastronomen werden. Dabei hat sich Drazen alles selbst beigebracht. Kann er seine Gäste mit exklusiver Küche für sich gewinnen oder sind die Erwartungen einfach zu hochgesteckt?