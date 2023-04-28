Das "Zum Chattenturm" wartet mit deutsch-ayurvedischer Küche aufJetzt kostenlos streamen
Am letzten Tag der Woche geht es weiter raus nach Wolfhagen zu Jasvir. Mit seiner deutsch-ayurvedischen Küche will der Gastronom Abwechslung in die Runde bringen. Wird die deutsch-indische Kombination bei den Mitstreitern ankommen und sein Konzept aufgehen?