Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.05.2023: Von der Wiese auf den Teller in der Fleckenbühler Brasserie
44 Min.Folge vom 09.05.2023Ab 12
Andreas bietet seinen Gästen ein ganz ausgefallenes Konzept: Er verwendet ausschließlich Demeter-Ware für die Zubereitung seiner Speisen, ein Großteil davon wird direkt auf dem angeschlossenen Therapiehof für suchtkranke Menschen erzeugt. Bleibt bei so viel Idealismus der Geschmack auf der Strecke?