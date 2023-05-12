Beim Paul trifft Tradition auf InnovationJetzt kostenlos streamen
Folge vom 12.05.2023: Beim Paul trifft Tradition auf Innovation
Ein geschichtsträchtiger Ort für das Wochenfinale: Der am Dünsberg gelegene Landgasthof "Beim Paul" blickt auf stolze 160 Jahre Familientradition zurück. Der viel gereiste Gastgeber Paul-Philipp verbindet alt und neu und bezeichnet seine Küche auch als "Hessisches Crossover". Wird er die Familienehre verteidigen können?