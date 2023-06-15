Im Grôôt Café SMAEK ist Schluss mit KinderkramJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 15.06.2023: Im Grôôt Café SMAEK ist Schluss mit Kinderkram
44 Min.Folge vom 15.06.2023Ab 12
Heute will die einzige Frau in der Runde die männliche Konkurrenz mit dem Campingplatz "Camping de Brem" in Renesse ausstechen. Operation-Managerin Sanne betont: Auf diesem Campingplatz geht es mehr um die Erwachsenen. Dies zeigt sich auch im "Grôôt Café SMAEK", wo Party und Live-Musik regelmäßig Teil des Programms sind. Kann Sanne die Mitstreiter mit ihrem Konzept begeistern?