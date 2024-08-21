"PizzeriaCascade" - Mehr als nur TakeawayJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
44 Min.Folge vom 21.08.2024Ab 12
In der Wochenmitte treffen sich die Gastronomen bei Karen in seiner "PizzeriaCascade" in der Erfurter Innenstadt. Der in Armenien geborene Koch setzt mit seiner Pizzeria zwar sehr auf Takeaway und Lieferservice, aber Karen will bei "Mein Lokal, Dein Lokal" zeigen, was die "PizzeriaCascade" alles zu bieten hat. Wird er den kritischen Mitstreitern beweisen, dass es sich lohnt, in seinem Lokal zu dinieren?