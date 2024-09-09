Im Lokal "Brauhof Wilshaus" ist es rustikal und modernJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.09.2024: Im Lokal "Brauhof Wilshaus" ist es rustikal und modern
44 Min.Folge vom 09.09.2024Ab 12
Diese Woche geht es für "Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt" nach Hamm und Umgebung. Den Anfang macht der Geschäftsführer und Braumeister Jens im "Brauhof Wilshaus". Das Lokal liegt ländlich in Hamm und bietet neben selbstgebrautem Bier eine rustikal-moderne Küche mit regionalem Einschlag. Können sie damit ihre Mitstreiter überzeugen?