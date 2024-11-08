Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Amore e Gusto" - Liebe und Geschmack!

Kabel Eins
Folge vom 08.11.2024
"Amore e Gusto" - Liebe und Geschmack!

"Amore e Gusto" - Liebe und Geschmack!Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 08.11.2024: "Amore e Gusto" - Liebe und Geschmack!

44 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12

Am Finaltag empfängt Restaurantinhaber und Koch Sebastian seine Mitstreiter im ländlichen Emstek. Das Lokal ist seine große Leidenschaft und daher auch der Restaurantname "Amore e Gusto", übersetzt Liebe und Geschmack. Überzeugen möchte er mit seinen mediterranen Gerichten. Ob Mike und die anderen Gastronomen diese Liebe im Essen auch schmecken können, wird sich zeigen. Am Finaltag entscheidet sich, wer den Siegerteller für sein Lokal holt.

