Beeindruckende Atmosphäre im "Schuhbauers am Dom" Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.02.2024: Beeindruckende Atmosphäre im "Schuhbauers am Dom"
44 Min.Folge vom 08.02.2024Ab 12
Am Donnerstag geht es für die Gastronomen nach Freising zu Benedikt in sein Lokal "Schuhbauers am Dom". Dort gibt es in einem beeindruckenden Gewölbe-Gastraum eine internationale sowie regionale moderne Küche. Kann der gelernte Koch und Metzger damit bei den anderen Gastronomen punkten?