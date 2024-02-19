Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
Folge vom 19.02.2024
Folge vom 19.02.2024: "KAGI BAR": Asiatische Fusionsküche begeistert die Gäste

44 Min.
Ab 12

Auftakt in eine neue Woche in Bremen und Umgebung, los geht es bei Gastgeber Tung P. (42). Der Gastronom will seine Gäste mitten in der Bremer Innenstadt mit einer asiatischen Fusionsküche begeistern. Hier gibt es von Sommerrollen bis hin zu Ramen alles, was das Herz begehrt. Doch kann Tung damit auch den Wochensieg holen?

