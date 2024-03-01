"ALEBRIJES": Exotische Gerichte ohne tierische Produkte Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 01.03.2024: "ALEBRIJES": Exotische Gerichte ohne tierische Produkte
Am Ende der Woche empfängt David seine Gäste im "ALEBRIJES". Der Name stammt von einem mexikanischen Fabelwesen und lässt schon auf exotische Gerichte schließen. Das Besondere an diesem Konzept ist jedoch nicht nur die südamerikanische Küche, sondern der vollkommene Verzicht auf tierische Produkte. Werden die anderen Gastronomen Steaks erwarten und enttäuscht sein oder wird David sie positiv überraschen?