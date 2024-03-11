Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 11.03.2024
44 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12

Im hippen Lokal "EssKultur" bietet Küchenchef und Inhaber Sascha Fine Dining-Fusionsküche in Menü-Form. Neben dem Kulinarischen bietet das "EssKultur" ein modernes Ambiente im urbanen Stil und lädt die Gäste auf eine Reise durch verschiedene Kulturen ein. Wird Saschas Konzept auch bei den Mitstreitern ankommen?

