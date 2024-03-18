Deutsche und Italienische Küche im "Restaurant Kastanien Garten" Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 18.03.2024: Deutsche und Italienische Küche im "Restaurant Kastanien Garten"
45 Min.Folge vom 18.03.2024Ab 12
Los geht's in eine neue Woche in Bonn und Umgebung. Der Start fällt bei der gebürtigen Rumänin Lavinia. Im Norden von Bonn möchte die Gastgeberin ihre Mitstreiter:innen mit einem Mix aus deutscher und italienischer Küche überzeugen. Gelingt ihr der Spagat oder geht der Schuss nach hinten los?