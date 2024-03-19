"Officina Del Gusto": Vom Pizzalieferanten zum "Gastro-König" Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 19.03.2024: "Officina Del Gusto": Vom Pizzalieferanten zum "Gastro-König"
44 Min.Folge vom 19.03.2024Ab 12
An Tag zwei geht es zu Özkan nach Brühl. In seiner "Werkstatt des Geschmacks" will er seine Gäste mit industriellem Interieur und italienischem Hochgenuss von seinem Konzept überzeugen. Er sagt, er ist vom Pizzalieferanten zum "Gastro-König" aufgestiegen. Sehen das seine Mitstreiter:innen auch so?