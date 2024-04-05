Essen aus Polen und Georgien im "elf84" Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 05.04.2024: Essen aus Polen und Georgien im "elf84"
45 Min.Folge vom 05.04.2024Ab 12
Am Ende der Woche empfangen Rafael und Beka ihre Gäste im "elf84". Das offen gestaltete Loft ist modern eingerichtet und die Gerichte sind international inspiriert. Einflüsse aus Rafaels und Bekas Heimat Polen und Georgien spielen dabei eine große Rolle. Werden sie ihre Mitstreiter damit auch beeindrucken können?