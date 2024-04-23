Im Landgasthof Zum Engel wird alles selbst gemacht! Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 23.04.2024: Im Landgasthof Zum Engel wird alles selbst gemacht!
44 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
Im "Landgasthof Zum Engel" zeigt Inhaber und Küchenchef Thomas, was er in den letzten 30 Jahren auf seinen Reisen um den Globus gelernt hat. Er kombiniert die deutsche Küche mit asiatischen und französischen Einflüssen. Ob die Mischung stimmt, dürfen heute die anderen Gastronomen bewerten.