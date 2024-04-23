Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Landgasthof Zum Engel wird alles selbst gemacht!

Im "Landgasthof Zum Engel" zeigt Inhaber und Küchenchef Thomas, was er in den letzten 30 Jahren auf seinen Reisen um den Globus gelernt hat. Er kombiniert die deutsche Küche mit asiatischen und französischen Einflüssen. Ob die Mischung stimmt, dürfen heute die anderen Gastronomen bewerten.

