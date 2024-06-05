Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wird im La:Meer ein guter Fang serviert?

44 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12

Mitten in Landshut geht es heute ins "La:Meer". Der Name ist Programm, denn bei der quirligen Margarete kommt hauptsächlich Fisch auf die Teller. Die ehemalige Schaustellerin hat die Schokofrüchte gegen Meeresfrüchte eingetauscht und will mit hoher Qualität punkten. Surft sie damit auf der Erfolgswelle oder geht sie am Ende unter?

