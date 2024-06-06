Vollgas oder Karambolage im Rauchensteiner?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.06.2024: Vollgas oder Karambolage im Rauchensteiner?
44 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12
Heute geht es für die Runde auf die Insel, nämlich auf die "Mühleninsel" in Landshut. Das "Rauchensteiner" bietet den Gästen internationale Fusionsküche und bayerische Schmankerl. Der bodenständige Küchenchef Hakan will die anderen Teilnehmer mit gehobenem Ambiente und guter Küche überzeugen, aber kann er die Erwartungen der Mitstreiter erfüllen oder hat er zu viel versprochen?