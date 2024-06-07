Der Gasthof zur Post Frontenhausen kocht "brutal regional"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.06.2024: Der Gasthof zur Post Frontenhausen kocht "brutal regional"
44 Min.Folge vom 07.06.2024Ab 12
Das Finale findet diese Woche im "Gasthof zur Post Frontenhausen" statt. Den vielgereisten Gastronomen Thomas hat es nach vielen Jahren in New York nach Bayern in den Ort Frontenhausen verschlagen. Den aufwändig restaurierten Gasthof hat er dort 2021 übernommen. Mit bodenständiger bayerischer Landhausküche möchte Thomas bei den anderen Teilnehmern punkten. Kann das einem gebürtigen Lübecker gelingen?