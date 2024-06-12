Mexikanisch, motiviert und on fire: El ChingónJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 12.06.2024: Mexikanisch, motiviert und on fire: El Chingón
44 Min.Folge vom 12.06.2024Ab 12
Am Mittwoch lädt Benedikt die anderen Gastronomen in die Paderborner Innenstadt in sein Lokal "El Chingón" ein. Durch authentisches mexikanisches Street Food hat er hier neue Standards in der Stadt gesetzt. Das Temperament Mexikos will Bene mit dem "El Chingón" rüberbringen und den Besuch zu einem einzigartigen Erlebnis machen. Werden am Ende auch die Mitstreiter für seine Gerichte brennen?