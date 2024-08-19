"ESPACH Café & Restaurant": Interessante Mischung!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 19.08.2024: "ESPACH Café & Restaurant": Interessante Mischung!
44 Min. Folge vom 19.08.2024 Ab 12
Die Woche in Erfurt und Umgebung startet in einem schönen Park im Westen von Erfurts Innenstadt. Direkt am Flüsschen Gera liegt das kleine "ESPACH Café & Restaurant". Restaurantleiterin Lisa und ihr Team widmen sich dem Spagat zwischen Café und Restaurant. Keine einfache Aufgabe, denn Mike Süsser und die vier Gastronomen wollen natürlich an Tag eins bereits kulinarische Höchstleistung sehen. Wird das Konzept überzeugen oder ist das "ESPACH" am Ende doch mehr Café?