Deftige Hausmannskost im Lokal "Moselgruss"
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.01.2025: Deftige Hausmannskost im Lokal "Moselgruss"
44 Min.Folge vom 07.01.2025Ab 12
Am zweiten Tag geht es nach Dieblich, wo Aga seit 2009 das Gasthaus "Moselgruss" führt. Die passionierte Hobbyköchin serviert deftige Hausmannskost und möchte ihre Mitstreiter mit köstlichen Schnitzeln und Fleischgerichten begeistern. Wird sie den Geschmack der Konkurrenz treffen oder steht am Ende der Schnitzeljagd nur Kritik?