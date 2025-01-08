Moderne Balkanküche im Lokal "Adria Kroatien"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.01.2025: Moderne Balkanküche im Lokal "Adria Kroatien"
45 Min.Folge vom 08.01.2025Ab 12
Igor lädt zum Bergfest ins "Adria Kroatien" ein. Das Restaurant mit moderner Balkanküche ist seit über 50 Jahren in den Händen der Familie. Unterstützung bekommen Igor und seine Mutter in der Küche von Nikola, einem alten Bekannten eines Mitstreiters in der Gastronomierunde. Können sie die hohen Erwartungen der Konkurrenz erfüllen?