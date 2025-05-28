Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Babicka": Hommage an die Großmutter

Kabel EinsFolge vom 28.05.2025
"Babicka": Hommage an die Großmutter

"Babicka": Hommage an die GroßmutterJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 28.05.2025: "Babicka": Hommage an die Großmutter

45 Min.Folge vom 28.05.2025Ab 12

Josef ist der Gastgeber am dritten Tag: Sein 2022 eröffnetes Lokal "Babi?ka" ist eine Hommage an seine Heimat und seine Großmutter, von der er vieles gelernt hat. Hier serviert er seinen Konkurrenten tschechische Traditionsküche auf moderne Art. Wie werden seine Mitstreiter die kulinarische Reise bewerten?

Alle verfügbaren Folgen