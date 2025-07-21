Wochenstart im Campingpark: "Schlei Stübchen"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.07.2025: Wochenstart im Campingpark: "Schlei Stübchen"
45 Min.Folge vom 21.07.2025Ab 12
Der Auftakt des Camping-Spezials führt die Gastronomen an ein idyllisches Plätzchen an der Schlei. Im "Schlei-Stübchen", direkt auf dem "Campingpark Schlei-Karschau", serviert Gastgeber Christian gutbürgerliche Klassiker - mit viel Liebe zur deutschen Küche. Doch reichen seine traditionellen Rezepte aus, um seine Mitstreiter zu überzeugen?