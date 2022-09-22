Beim "Kiedricher Hof" ist's innen Hui und auf den Tellern auchJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.09.2022: Beim "Kiedricher Hof" ist's innen Hui und auf den Tellern auch
44 Min.Folge vom 22.09.2022Ab 12
Heute wird es kulinarisch fein, denn Gastgeberin Rita bietet ihren Gästen eine gehobene Küche mit einer Mischung aus regionalen und internationalen Speisen an. Es wird viel Wert auf "Hausgemachtes" gelegt und ihr Ehemann Felix steht als ihre rechte Hand in der Küche. Schafft sie es, auch ihre heutigen Gäste von ihrem Konzept zu überzeugen?