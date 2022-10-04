Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frischer als beim "Gutshaus Kubbelkow" geht's fast nicht

Kabel Eins
Folge vom 04.10.2022
44 Min.
Ab 12

Wochenauftakt in Mecklenburg-Vorpommern. Axel begrüßt die Runde in seinem "Gutshaus Kubbelkow", mitten auf der Insel Rügen. In denkmalgeschützter Location möchte er mit klassischer französischer Küche punkten. Sein Konzept besteht aus zwei Menüs auf der Speisekarte, die alle zwei Tage ausgetauscht werden, um das regionale Angebot aufzugreifen. Kann der Gastgeber mit seinem Restaurant auch seine Mitstreiter überzeugen?

