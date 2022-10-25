Traditionelle deutsche Küche direkt am See: Lokal "Eixer Haus am See"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
44 Min.Folge vom 25.10.2022Ab 12
Weiter geht es mit Christian und seinem Restaurant "Eixer Haus am See" im Stadtteil Peine. Wie der Name schon verrät, liegt sein Lokal direkt am Wasser. Hier bietet er traditionelle deutsche Küche an und will damit seine Konkurrenz überzeugen. Schafft er das?