Kubanische Küche mitten in Braunschweig: "A lo Cubano"
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 15.01.2025: Kubanische Küche mitten in Braunschweig: "A lo Cubano"
Folge vom 15.01.2025
Zur Wochenmitte möchte Anio mit seinem Lokal "A lo Cubano" mitten in Braunschweig seine Mitstreiter in die Welt der kubanischen Küche entführen. Der gebürtige Kubaner will mit seiner One-Man-Show die Konkurrenz mitreißen und davon überzeugen, dass Kuba kulinarisch etwas zu bieten hat. Ob ihm das gelingt?